9 mitos ou verdades sobre unhas postiças

Para quem tem dificuldade de cultivar as unhas compridas– seja pela hábito de roê-las seja por serem quebradiças –, uma alternativa cada vez mais comum é a aplicação de unhas postiças.

Se você ainda tem algum receio, com informações da plataforma Vaniday e da Esmalteria Nerfatari, esclarecemos mitos e verdades sobre as unhas em gel, de porcelana e de acrílico para você se decidir se adere às unhas postiças ou não.

Unhas em gel são mais resistentes

Elas não descascam facilmente, geralmente apresentando maior durabilidade e resistência aliadas a um aspecto natural. Portanto, verdade.

Unhas de porcelana descolam rápido

Esse é um mito, pois, assim como as unhas em gel, as de porcelana não descascam com facilidade; se bem cuidadas, podem resistir por até duas semanas intactas. O indicado é fazer manutenção a cada 15 dias em local especializado, evitar roer as unhas e entrar em contato com produtos químicos. A sua aplicação pode ser feita desde a raiz da unha ou apenas parte dela.

Para quem tem unhas fracas, a melhor opção são as unhas de acrílico

Verdade. Feitas de resina em pós, elas são perfeitas para quem sofre com fraqueza nas unhas. Podem durar até 3 meses, com manutenções a cada 15 dias. É a alternativa mais durável dentre as unhas postiças.

As unhas em gel enfraquecem as naturais

Se aplicada e removida com segurança, é um mito. Na aplicação, o profissional responsável deve usar anti-fungo e colas de qualidade comprovada. As postiças devem ser retiradas no salão de beleza, evitando que as unhas naturais sejam danificadas. É indicado um intervalo entre a remoção e novo uso das unhas em gel. A manutenção também deve ser feita no salão, a cada 15 dias.

As de porcelana são a alternativa mais saudável

O material utilizado é menos agressivo, tendo menos chances de causar alergias e irritações e não oferecer risco à saúde das unhas naturais. Então é verdade.

Na aplicação, as unhas de acrílico são as mais rápidas

A sessão dura em média 40 minutos, não necessitando de secagem com lâmpadas ultravioletas como as unhas em gel. É o método mais rápido dentre os três. Verdade.

Em geral, as unhas em gel são as mais baratas

É verdade. Em média, sua aplicação não chega a R$ 200.

Unhas postiças não possuem contraindicações

Atenção, pois é mito. Gestantes, diabéticos, menores de 16 anos, pacientes em tratamento contra o câncer e pessoas com micoses nas unhas são contraindicadas para fazer o uso de qualquer procedimento de alongamento de unhas.

Unhas em gel são antialérgicas

Felizmente, é verdade. Os materiais usados são hipoalergênicos. Ainda assim, é importante avisar ao profissional sobre alguma alergia.

