8 sugestões de corte chanel para levar ao salão

Chanel com franja

Para as amantes de franjas, a dica é aliar este detalhe com o corte chanel reto na altura do queixo – com a opção de deixar os fios bem rentes à nuca ou soltos e leves, no pescoço.

Chanel longo com bico

Se você procura deixar as costas livres de seus fios, mas não abre mão de ter o cabelo longo definindo o contorno de seu rosto, uma opção é adotar o corte chanel com bico.

Chanel repicado

Se você procura movimento para os fios, o truque pode ser aderir ao corte chanel na sua versão repicada. A técnica do repicado serve tanto para o chanel longo, quanto para o chanel curto – como o da atriz Andreia Horta.

Chanel para cacheadas

Para as cacheadas, uma opção é adotar o corte chanel bem curtinho, na altura das orelhas.

E nada impede de arriscar e inovar no look cacheado. Uma alternativa para deixar o corte diferente e trazer movimento aos fios é repicá-los e finalizar o corte com uma franja rente às sobrancelhas ou em um bico lateral – como o da atriz Letícia Sabatella.

