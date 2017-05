8 cortes repicados para renovar sem perder comprimento

Se você deseja dar uma boa renovada no visual, mas sem mexer em seu comprimento, o corte repicado é ideal. Os fios ganham leveza com um corte em camadas suaves, garantindo mais movimento às pontas e estilo ao seu look. De quebra, o corte funciona muito bem para diminuir o volume e acabar com as pontas duplas. Inspire-se!

Lisos

Nos fios lisos, o repicado fica mais aparente e dá uma nova cara ao cabelo, que costuma ser reto e sem presença. Para conseguir ainda mais corpo e movimento, é possível aplicar um pó para dar textura no comprimento e abrir as mechas com as mãos.

Para evidenciar mais o corte, faça luzes estratégicas ao redor do rosto e ao longo do comprimento. No caso do cabelo da atriz Jessica Biel, o repicado é concentrado na parte da frente e nas pontas.

Ondulados

O repicado é uma boa escolha para dar ainda mais definição ao cabelo ondulado. Neste caso, o corte deve começar em camadas bem suaves da altura do maxilar para baixo. A franja lateral delicada, adotada pela atriz Keira Knightley, confere mais movimento e estilo aos fios.

Cacheados

Para os cabelos cacheados cheios de volume e presença, o corte repicado é ideal. Ele equilibra e dá leveza aos fios, sem perder o estilo próprio das cacheadas, como as atrizes Ana Paula Arósio e Taís Araújo.

