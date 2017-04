6 transformações para renovar o cabelo sem radicalizar

Nem sempre nos sentimos confiantes para abrir mão do corte de cabelo trivial e inovar durante a ida ao salão. Se você é do time que não consegue encarar uma mudança radical, inspire-se em jeitos delicados de atualizar seu look:

Corte camadas nos cabelos longos

Uma ótima alternativa para renovar o cabelo longo é cortá-lo em camadas. Para não perder o comprimento, prefira começar abaixo do queixo. O retoque pode ser feito a cada dois meses ou à medida que as pontinhas ficarem ressecadas. Veja algumas ideias aqui.

Repique as pontas

Outra opção é repicar as pontas e criar um movimento irregular nas madeixas. A vantagem deste tipo de corte é a versatilidade: garante volume aos fios finos, mas também enaltece o movimento natural dos cachos. Inspire-se em mais fotos aqui.

Ou corte reto de uma vez!

Se está na situação inversa e já tem fios assimétricos, que tal adotar o corte reto? É um bom caminho para quem tem as pontas ralas e quer conquistar mais peso para os cabelos. Confira mais cortes neste estilo aqui.

Faça o penteado ‘Falso curto’

Se ainda não está encorajada a passar a tesoura, experimente o penteado Faux Bob — ou “falso curto”. Com um punhado de grampos e um pouco de paciência, conquistará o long bob dos sonhos sem abrir mão dos fios para sempre. Aprenda aqui.

Aposte nas mechas que contornam o rosto

Mais discreta do que as luzes, a técnica de contouring promete valorizar seu rosto sem interferir na naturalidade das mechas. A ideia consiste em iluminar pontos próximos à face, garantindo uma verdadeira moldura. Entenda tudo aqui.

Aposte no efeito “Tiger Eye”

Já as morenas que desejam de fato clarear o cabelo, mas sem perder o tom original, podem apostar no efeito Tiger Eye — ou olho de tigre. Inspirado na pedra de mesmo nome, ele mistura tons de castanho claro e escuro, caramelo e dourado para oferecer luminosidade sem mexer no fundo verdadeiro. Saiba detalhes aqui.