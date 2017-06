5 mulheres que mudaram totalmente o cabelo para você se inspirar

De acordo com uma pesquisa feita pela renomada academia americana Toni&Guy, que treina cabeleireiros do mundo todo, cada mulher mudará de visual 150 vezes ao longo da vida. Dos 15 aos 65 anos, visitará o salão 250 vezes (em média, cinco ao ano).

Os números, apesar de expressivos, não são improváveis. Em 2013, CLAUDIA entrevistou 1,2 mil mulheres sobre autoestima. A pesquisa revelou, entre outras coisas, que 92% das brasileiras acham que cuidar da aparência é essencial para se sentir bem; e que 32% gastam mais tempo com o cabelo do que com o restante do corpo.

As histórias de Nani, Larissa, Roberta, Joana e Tay se cruzam em um ponto: todas passaram por transformações e acreditam que hoje descobriram a melhor versão de si mesmas. Seja assumindo os brancos e libertando-se da tintura, aceitando (e amando) o formato original dos fios, seja encontrando um corte e cor ideais, estas mulheres mostram aqui o poder e o efeito de se sentir mais bonita e feliz.

Nani Rodrigues, 28 anos, Fotógrafa

Antes

Depois

“O desejo de ser ruiva surgiu ainda na adolescência, mas, como eu era bailarina e vivia de cabelo preso, os cabeleireiros não indicavam a mudança radical, que o deixaria fragilizado demais. Depois, aos 20 anos, passei por um tratamento médico que tinha como efeito colateral o ressecamento excessivo dos fios. Foi apenas no início da vida adulta que senti que finalmente era hora de mudar. Estava deixando minha cidade, Belo Horizonte, para trabalhar em São Paulo. O momento foi de profundo autoconhecimento na profissão, na casa nova e, por incrível que pareça, o cabelo foi muito importante nesse reencontro. A nova cor me deixou mais segura, realçou meus pontos fortes e hoje é primordial em meu estilo. Não me reconheceria morena. Sinto que nasci para ser ruiva.”

Larissa Pissarra, 45 anos, Publicitária

Antes

Depois

“Não escolhi ter cabelos grisalhos, mas optei por deixá-los assim. Eles começaram a aparecer muito cedo, por volta dos 30 anos, e tingi-los nunca foi uma opção. Fui até julgada por isso. Mesmo assim, deixei os fios brancos crescerem naturalmente e hoje sou muito elogiada. As pessoas me perguntam como faço para que eles fiquem dessa cor, saudáveis. Acham que é tingido. Sou muito prática e não gosto da ideia de virar refém de salão ou lotar meu cabelo de química. Por sorte, esse estilo é considerado fashionista atualmente, e não mais desleixo, como já foi. Mas, para tanto, há um cuidado especial, incluindo a escolha de roupas mais modernas. Como sempre gostei de moda, isso não é um problema para mim. Hoje uso apenas um xampu específico e tento manter o corte em dia. Sou extremamente feliz com minha imagem.”

Roberta d’Albuquerque, 39 anos, Diretora de Arte de CLAUDIA

Antes

Depois

“Esta foi a segunda vez que cortei meu cabelo bem curtinho. A primeira, há 15 anos, foi mais fácil, pois eu tinha 20 e poucos anos, menos responsabilidades no trabalho e experimentava de tudo sem medo de não ficar bem. Eu gostava muito do look, mas nunca mais deixei assim porque deu bastante trabalho até crescer de novo. Meus fios são cacheados, mas não são estruturados e ficavam sem forma, desajeitados. Decidi, neste ano, dar uma nova chance e me surpreendi. O que mais gostei foi do frescor que esse visual trouxe, junto com boas lembranças daquela época. Quando meu marido me viu, disse que eu estava do jeitinho que ele me conheceu. Poder reviver essas sensações, apenas renovando o corte, está sendo maravilhoso.”

Joana d’Arc, 33 anos, Maquiadora

Antes

Depois

“Meu cabelo foi protagonista de importantes mudanças em minha vida. Na adolescência, alisava e mexia muito na cor – já fui loira e ruiva. Por um lado, buscava uma identidade; por outro, sentia necessidade de me encaixar no padrão. Quando me dei conta do estrago, aos 20 anos, decidi cortá-lo bem curtinho para remover toda a química. Deixei crescer naturalmente, mas até que ele ganhasse essa forma, com volume e definição, tive dificuldade em arrumá-lo. Fui testando várias maneiras de modelar os cachos, mas foi no black power que me encontrei. Descobri um corte que valorizou o formato e, desde então, faço manutenção. Hoje é o meu diferencial, minha referência. Foi por causa dele, inclusive, que me destaquei e acabei contratada por uma conceituada marca de beleza.”

Tay Borges, 38 anos, Personal Stylist

Antes

Depois

“Fui modelo por 17 anos. Naquela época, não era dona do próprio cabelo. Quando a moda pedia um visual andrógino, cortei bem curto. Quando a tendência era o look mulherão (e cabelo sinônimo de poder), deixei longo. Assim, era mais fácil ser escolhida para os trabalhos. Passei dois anos trabalhando no México, onde cabelos castanhos eram mais bem aceitos. Fui morena durante todo esse tempo, mas sentia que a cor não tinha nada a ver comigo. Hoje, atuando como personal stylist, tenho uma noção mais precisa de visagismo e escolhi um corte estudado para o meu rosto e minha personalidade. Eu me encontrei no loiro, que harmoniza bem com minha pele, e nesse comprimento médio. Agora, sim, me sinto em sintonia com meu estilo e individualidade.”

