14 jeitos de arrumar seu cabelo long bob

O long bob, corte na altura do ombro, continua fazendo sucesso entre as celebridades e as mais antenadas. Versáteis e modernos, os cabelos médios possibilitam diversas customizações e texturas. Este tipo de corte também tem o bônus de ser mais prático de cuidar e arrumar, se comparado com comprimentos maiores. Se você ainda é do time das que acham que só é possível fazer penteados elaborados e ficar linda com fios longos, reunimos sugestões para mudar de ideia e se inspirar:

Solto

Com o corte long bob, é possível possível ficar linda (e chique) mesmo com os fios soltos. Para dar mais textura e volume aos cabelos, aplique um shampoo seco em todo o comprimento ou faça uso de pós, musses e pomadas para obter o resultado desejado. Se o seu rosto é redondo, ainda vale apostar em uma franja maior para o lado e deixar a risca do cabelo na lateral, como as atrizes Jennifer Lawrence e Keira Knightley.

Meio-preso

Se você prefere deixar a testa ou a nuca livres, mas sem perder o comprimento dos fios, os penteados meio-presos são ideais. O meio coque, por exemplo, é rapidinho de fazer: basta puxar metade do cabelo para cima e fazer um coque bem alto para ficar linda.

Trançado

Fazer uma trança embutida no topo ou na lateral da cabeça é ótimo para quem se incomoda com o cabelo caindo no rosto, mas gosta de deixar os fios soltos. Caso queira controlar mais os fios, vale fazer uma pequena trança e prender o resto do cabelo em um coque traseiro, como a atriz Blake Lively. O resultado fica romântico e estiloso.

Todo preso

O rabo de cavalo baixo com acabamento polido da atriz Emma Stone é ótimo para domar os arrepiados do cabelo. O efeito molhado pode ser conquistado com a ajuda de gel. Basta dividir as madeixas na lateral, aplica-lo e puxar os fios para baixo com uma escova macia. Para deixar a testa e a nuca livre dos fios, uma boa alternativa é o charmoso coque baixo com arco de trança do estilo espinha de peixe, adotado pela atriz Dianna Agron.