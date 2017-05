10 motivos para apostar na depilação com cera morna

1 – Promove um tratamento de beleza na pele

Produzida com ingredientes naturais, a cera morna é feita a partir da cera de abelhas. As propriedades anestésicas e cicatrizantes do própolis, ao lado dos benefícios hidratantes do mel, garantem uma pele macia, lisa e mais bonita após a depilação.

2 – Causa menos dor

A cera morna aquece a pele e, com isso, dilata os poros, facilitando a retirada dos pelos inteiros pela raiz, trazendo mais conforto na hora da depilação.

3 – Possui temperatura suave e agradável

Para obter o melhor resultado, a temperatura ideal da cera não pode ser muito alta, mas sim confortável e agradável para todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis.

4 – Pode ser utilizada em todo o corpo

Considerado um método seguro e que não causa irritação na pele, a depilação com cera morna pode ser aplicada em todas as regiões do rosto e do corpo.

5 – Tem boa durabilidade

Ao contrário da lâmina, que apenas corta os fios, a cera morna arranca os pelos pela raiz, garantindo uma duração média de 15 a 30 dias, de acordo com o organismo de cada pessoa.

6 – Não causa varizes e nem flacidez

Como a depilação com cera morna é superficial e aplicada apenas na primeira camada da pele, não existem riscos de rompimento de vasos e nem de alteração do processo de envelhecimento da pele, ou seja, não causa varizes ou qualquer outro dano, como rugas e flacidez.

7 – Provoca a diminuição dos pelos

Ao retirar os pelos pela raiz, a depilação com cera morna enfraquece o bulbo piloso, responsável pela produção de fios. Desta forma, ao longo do tempo e com a frequência, pode ocorrer uma diminuição na quantidade de pelos.

8 – Proporciona um acabamento perfeito

A depilação com cera morna deixa a pele relaxada e com os poros dilatados, facilitando a retirada dos fios que sobraram com o auxílio da pinça. O resultado é um acabamento perfeito e uma pele lisa e livre de todos os fios.

9 – Não possui contra-indicação

Segura, com ingredientes naturais e pouco agressiva, a cera morna pode ser utilizada por homens e mulheres desde a puberdade, gestantes e também durante a menstruação.

10 – É ótima para ser utilizada no inverno

Os dias mais frios são ideais para a depilação com cera morna, pois as temperaturas baixas diminuem os riscos de alergias e irritações na pele. Durante o calor, transpiramos mais e o suor pode causar algum desconforto na área recém-depilada.

