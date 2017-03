10 formas de usar glitter na maquiagem fora do Carnaval

Para quem curtiu a folia com a pele toda brilhante, passada a quarta-feira de cinzas é difícil eliminar todo o glitter do corpo. Mais difícil ainda é abandonar a vontade de continuar usando maquiagem com muito brilho mesmo depois do Carnaval.

Selecionamos algumas ideias para aplicar glitter na maquiagem fugindo do visual exagerado:

Leia também: 6 dicas de maquiagem para criar uma pele perfeita

Gatinho

Efeito iluminador

Adicionando elementos

Centralizado

Transbordando

Foco na boca

Misturinha

Dourado ampliado

Brilho de canto

Leia também: Maquiagem para festa: looks em quatro estilos