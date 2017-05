10 cortes com franja para atualizar o cabelo de sempre

As franjas dão um charme diferente aos cortes de cabelos. Amadas – e às vezes odiadas devido ao trabalho necessário para sua manutenção -, o penteado entra e sai de moda e da cabeça das pessoas.

Assim, separamos dez inspirações de cortes com franjas com cabelos longos, médios, curtos, chanel e cachados para vocês arrasar.

Longo + Franjas

Cabelos longos combinam muito bem com franjas. Para quem pretende aderir ao penteado, uma opção é usar o corte reto repicado como o da atriz Jennifer Garner – caso a intenção seja dar mais leveza ao rosto. Outra possibilidade é usar a franja cheia como a da atriz Zooey Deschanel, caso o objetivo seja definir o contorno do rosto.

Médios + Franjass

As franjas também são ótima finalização para cortes de cabelos médios, cujos fios não ultrapassam a região dos ombros. Uma ideia é deixá-las retas ou penteá-las para a lateral do rosto, como a cantora Sandy.

Chanel + Franja

O chanel é um corte clássico entre as mulheres e é claro que não poderia ficar de fora desta lista. É possível usar a franja desde a sua versão reta, com um chanel longo, até o penteado na sua versão lateral – como o da atriz Marion Cotillard.

Curtos + Franjas

Ter cabelos curtos não significa não poder inovar no look, por conta dos fios pequenos. Uma excelente aliada na hora de fazer a diferença no visual são as franjas. Elas dão movimento aos aos fios e ajudam a valorizar o rosto.

Uma opção é usar franjas repicadas, como o da atriz Anne Hathaway.

Cachos + Franjas

Foi-se o tempo que mulheres com cabelos cacheados e franjas não andavam juntas. O corte combina – muito – com os fios cacheados, uma vez que ajuda a definir o contorno do rosto e deixa o semblante das cacheadas mais leve.

